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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز»: مصر صححت مسارها بالإطاحة بالإخوان في ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:16 ص
الإخوان في ثورة 30
الإخوان في ثورة 30 يونيو
هدير سند
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قالت صحيفة "آراب نيوز" إن مصر تمكنت من إعادة ترتيب أوراقها وتصحيح مسارها بثورة 30 يونيو، حيث جاءت "الثورة المصرية الثانية" في عام 2013 لتطيح بالجماعة الإرهابية بعدما امتلأت الشوارع باحتجاجات عارمة أجبرت "مرسي" على التنحي عن السلطة.

و في تصريحات للصحيفة، قال الكاتب الصحفي والإعلامي عبداللطيف المناوي، أن مصر هي الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي صححت مسار ثورتها في 2011 بثورة 30 يونيو 2013، عندما قام الشعب المصري بلفظ الإخوان، وطردهم من الحكم وتصنيف الحكومة الجماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البلاد محظوظة لأنها تمتلك جيشًا وطنيًا قويًا وموحدًا، لديه إحساس قوي بالهوية الوطنية.

وبحسب تقرير للصحيفة على موقعها الإلكتروني أمس الأثنين، أوضح "المناوي" أن الأحلام التي نسجها المصريون في ميدان التحرير في 2011 لم تتحقق بخروج مبارك من الحكم، وصعود الاخوان إلى السلطة حيث شهد عهدهم كوارث اقتصادية فادحة هزت البلاد، فضلا عن تدهور الحالة الأمنية وانتشار العنف في المجتمع بمختلف أنواعه، سواء كان عنفا جسديا أو فكريا.

واستطرد: "اعتقد أن 25 يناير لم يحقق أي نجاحات سوى إلقاء حجر في ركود الحياة السياسية"، لافتا إلى أن أحداث الربيع العربي خلفت العديد من الاضطرابات السياسية، حيث انجرفت دولا مثل ليبيا وسوريا واليمن إلى عقد من الحروب الأهلية، لم تُحسم نتائجها بعد.

وأضاف "مصر بلد كبيرة، لها جذورها في تاريخ الحضارة الإنسانية، ومجتمعها متنوع ومتناغم، كما أنها تمتلك أيضًا جيشًا وطنيًا قويًا قد لا يوجد مثله في دول أخرى مليئة بالصراعات الطائفية والعرقية والقبلية".

وواصل في ختام تقرير الصحيفة أن أهم درس يمكن استخلاصه من ثورة 25 يناير هو أن "غالبية المصريين يحبون بلادهم كثيرًا، معربا عن أمله في أن تستمر عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتعكس الرؤى المتنافسة للبلاد في المستقبل.

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