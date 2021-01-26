وكيل تعليم مطروح يتابع تدريب معلمي التعليم المجتمعي والصفوف الأولى

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه منظمة اليونيسيف الدولية ومؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات الحاسب الآلي لميسري مدارس التعليم المجتمعي.كما تابع وكيل تعليم مطروح ورشة العمل الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والذي يتم تنظيمها بإشراف التعليم العام بقاعات مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات وسط مدينة مرسي مطروح لمدة ثلاثة أسابيع.وأكد سلامة للمتدربين علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات ورشة عمل التنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والبرنامج التدريبي الخاص بميسري التعليم المجتمعي خاصة وأن تلك النوعية الفريدة من التعليم بمحافظة مطروح تتواجد بمناطق صحراوية بالقرب من النجوع مترامية الأطراف.