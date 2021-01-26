زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» يوافق على تقاسم السلطة مع الديمقراطيين

أعلن زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، أنه سيوافق على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين، متخليا بذلك عن مطالبه التي عرقلت لأيام عمل المجلس المكون من مئة عضو والمقسم مناصفة بين الحزبين.وكان هناك خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأغلبية حاليا بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كاملا هاريس، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا من أجل إقراره.ورفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء.وقال ماكونيل "الإجراء كان جزءا رئيسيا من الأساس الذي قام عليه اخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001 على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا".وفى السياق، قال جاستن جودمان، المتحدث باسم شومر، "نحن سعداء لأن السناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف، نتطلع إلى تنظيم مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأمريكي".فيما لفت بعض الديمقراطيين الليبراليين إلى ضرورة إزالة حاجز الستين صوتا لإقرار التشريعات من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال الرئيس جو بايدن، غير أن بايدن نفسه لم يلمح إلى دعمه لهذه الخطوة.