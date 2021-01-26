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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: مراجعة إجراءات تخطيط المدن لإنهاء إصدار تراخيص البناء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:21 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بحضور كل من اللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرئيس وحدة التراخيص بالهيئة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

كما شارك فى الاجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من سكرتيري عموم المحافظات ومسئولى المراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة واستعراض الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن، وكذا الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكل الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على سعى الدولة إلى ضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات، وتمت الإشارة إلى أهمية اشتراك كل السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر، في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

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