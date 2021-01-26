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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إنجازات مركز بحوث الصحراء في 2020.. إنفوجراف لـ«الزراعة»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:12 ص
بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
عبدالناصرمحمد
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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا يوضح دور مركز بحوث الصحراء في تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المجتمعات المحيطة خلال عام 2020.

ووفقا للإنفوجراف، فإنه في مجال خدمة المجتمعات المحلية الصحراوية، تم تنفيذ 420 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 1600 مزارع ومهندس زراعي في المناطق الصحراوية، فضلا عن 800 حقل إرشادي نموذجي مجاني لمحاصيل الشعير، القمح، الأرز فى الوادي الجديد ومطروح وسيوة استفاد منها 4800 أسرة بإجمالي 24000 فرد.

ووزع المركز على مدار 2020 حوالي 150 ألف شتلة من الزيتون واللوز والمورينجا تم توزيعها على 2000 فرد من مزارعى مطروح، الطور، الشيخ زويد بالمجان.

وفيما يتعلق بمجال البحوث، نفذ باحثو المركز حوالي، 500 بحث لخدمة المحافظات الحدودية.

وتمثل عائد أنشطة المركز على النشاط الزراعى والمشروعات التنموية الكبرى، خلال عام 2020، في إنشاء 11 محطة تحلية فى مناطق الساحل الشمالى الغربى، الشلاتين، رأس سدر، المعرة بطاقة 950 م3 يوم تعمل بالطاقة الشمسية، علما بانه لأول مرة فى مصر يتم تصنيع أغشية تحلية المياه محليًا.

وخلال عام أنشأ مركز يحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 500 بئر لحصاد وتخزين مياه الأمطار فى مناطق الزراعة بمطروح لتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلى وسقاية الحيوانات، كذلك ساهم المركز في إعداد الدراسات لمساحة إجمالية 1.9 مليون فدان، حول أعمال تصنيف الأراضي ومدى صلاحيتها للزراعة واقتراح التراكيب المحصولية لها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.

ونفذ المركز 50 قافلة بيطرية مجانية لعلاج الإبل والأغنام والماعز المتأقلمة للظروف البيئية الصحراوية الهشة، كما استفاد من خدمات التلقيح الاصطناعي للإبل حوالي 120 مربى إبل بالساحل الشمالى الغربى، ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.
إنجازات مركز بحوث الصحراء في 2020.. إنفوجراف لـ«الزراعة»
إنجازات مركز بحوث الصحراء في 2020.. إنفوجراف لـ«الزراعة»

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