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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقل مكتب سجل تجاري السويس إلى مقر الغرفة التجارية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:12 ص
على المصيلحى
على المصيلحى
نرمين محمود الدهان
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نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنقل مكتب سجل تجارى السويس إلى مقر الغرفة التجارية بالسويس وتعديل مسمى المكتب إلى مكتب السجل التجاري الملحق بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، ويختص بقيد التجار الكائنة منشآتهم او الفروع التابعة لها بدائرة محافظة كفر الشيخ، وكذلك تعديل مسمى مكتب سجل تجارى شمال القاهرة إلى مكتب سجل تجارى القاهرة المميز ويتحمل المستفيد مبلغ 100 جنيه نظير خدمة مميزة تضاف على كافة خدمات السجل التجاري المقدمة للجمهور.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد افتتحوا مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

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