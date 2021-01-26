وزير الرى يستعرض خطة تنفيذ المشروعات القومية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.وخلال الاجتماع تم متابعة خطط الوزارة والمشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها، ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.واستعرض الاجتماع بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندسة ايمان عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري، الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري ومتابعة أعمال التفتيش الفني والمالي والإداري بالاضافة لأعمال مجلسي النواب والشيوخ.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع القومى لتأهيل الترع وتحديث الرى فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة، مع التوسع في تطبيق نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر وتحفيز المزارعين في التحول إليه.