تعيين 5545 شابًا بالشرقية خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، 5545 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 909 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأشار «سعفان»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تم تسجيل 57 عاملًا جديدًا، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و207 ألف جنيه لـ4414 عاملًا من المسجلين.