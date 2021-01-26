مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار أذونات بـ70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة البحرين، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دينار بحريني.وقال مصرف البحرين في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الثلاثاء إن فترة استحقاق الإصدار 91 يومًا تبدأ فـي 27 يناير الجاري، وتنتهي في 28 أبريل المقبل.وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 2.12 % مقارنة بسعر الفائدة 2.17 % للإصدار السابق بتاريخ 20 يناير الجاري.