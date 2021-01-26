ترامب يؤسس مكتبًا لإدارة علاقاته العامة في ولاية فلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تأسيس مكتب رسمي في مقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا للإشراف على علاقاته، وفقا لما نقلته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي السابق، أوردته قناة «الحرة» الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه سيدير مراسلات ترامب والبيانات العامة وظهوره العلني والنشاطات الرسمية الأخرى.وسيعمل المكتب على أيضا على دعم مصالح الولايات المتحدة، ومواصلة الدفع بأجندة إدارة ترامب من خلال حشد التأييد والتنظيم والنشاطات العامة.ويأتى الإعلان بعد أن سلم تسعة نواب لائحة الاتهامات بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ، ويواجه ترامب تهمة "التحريض على العنف" في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في السادس من يناير.وتبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير المقبل.