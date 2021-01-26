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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل التعديلات النهائية في قوائم الانشطة المتخصصة لشركات البورصة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:48 ص
شركات البورصة
شركات البورصة
اكرم عمران
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قررت إدارة البورصة المصرية، تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة، اعتبارًا من 27 يناير الجاري، في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية.

يأتي ذلك أيضا في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 618 لسنة 2020 و620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020.
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