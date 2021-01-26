هالة فاخر وشيرين تصوران أول مشاهد «بيت العيلة 3» في 6 أكتوبر

بدأت كل من الفنانة شيرين والفنانة هالة فاخر تصوير المشاهد الأولي من مسلسل بيت العيلة الجزء الثالث، أمس الاثنين، وذلك بعد أن تم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل من قبل ولكن بدون بطلتي العمل نظرا لانشغالهم بأعمال أخري.وقد تم تصوير المشاهد الأولى في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور أحد بطلات العمل الفنانة مني هلا التي بدأت هي تصوير مشاهدها منذ أسابيع قليلة.وجاء تأخر تصوير مشاهد الفنانة شيرين بسبب انشغالها مؤخرا بفيلمها السينمائي الجديد الشنطة، والذي يقوم ببطولته معها الفنان بيومي فؤاد وتم تصوير جزء كبير منه في مدينة دبي.