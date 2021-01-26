«الفنية العسكرية» استشاري عام لمشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقد اتفاق ما بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والكلية الفنية العسكرية، وذلك للعمل كاستشاري عام لمشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية.وقع عقد الاتفاق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، وبحضور العميد دكتور حسام الدين محمد محمد، رئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية.وقال المصيلحي، في كلمته، إن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة وكل أجهزة الدولة المختلفة ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لما تتمتع به الكلية الفنية العسكرية من خبرات فنية وعلمية باعتبارها واحدة من أهم الصروح العسكرية والعلمية، ولا سيما مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية وبما ينعكس إيجابيًا على كفاءة وفاعلية المشروعات المنفذة ضمن إطار هذا الاتفاق.وفى سياق متصل، أشار المصيلحي إلى أن أحد المشروعات التي يشملها نطاق هذا الاتفاق هو قيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الاستشارات والدعم الفني في مشروع إنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين، والتي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في محافظات (الشرقية، الفيوم، السويس، الأقصر)، حيث ساهم المكتب الاستشاري في وضع المواصفات والشروط والاشتراطات اللازمة للتخزين لكل أنواع السلع (السلع الجافة، السلع المبردة، السلع المجمدة) بما يضمن الحفاظ على السلع وتقليل الحلقات الوسيطة وكذا تقليل الهادر- الفاقد من خلال تطبيق أحدث أساليب التخزين المتبعة وبما يسهم في رفع كفاءة التجارة الداخلية باعتبار المخازن الاستراتيجية أحد أهم مكونات التجارة الداخلية الحديثة.وفى هذا الإطار، أشار اللواء إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية في كلمته، إلى أن الكلية الفنية العسكرية ممثلة في مكتب الاستشارات الهندسية يعمل كبيت خبرة في شتى المجالات، والتي تقدم الدعم الفني والاستشارات لمختلف جهات الدولة، بما يضمه المكتب من أعضاء هيئة التدريس الاستشاريين في شتى المجالات والتخصصات، وساهموا بالفعل في تنفيذ أعمال استشارية وإنشائية لعدد كبير من المشروعات بالدولة.