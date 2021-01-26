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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين والهند تتفقان على ضمان ضبط النفس لقوات الجبهة الأمامية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:58 ص
قوات الجبهه
قوات الجبهه
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اتفقت الصين والهند على مواصلة جهودهما الفعالة لضمان ضبط النفس لقوات الجبهة الأمامية، وذلك خلال الجولة التاسعة من الاجتماعات الثنائية على مستوى قادة الفيالق التي عقدت في الجانب الصيني من نقطة "مولدو- تشوشول" الحدودية.

وذكر بيان مشترك –وفقا لوزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الثلاثاء- أن الجولة التاسعة من الاجتماعات الصينية-الهندية عقدت أمس أول الأحد، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول فض الاشتباك على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند.

واتفق الجانبان على أن هذه الجولة من الاجتماعات كانت ايجابية وعملية وبناءة، ما زاد من تعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين، واتفقا على الدفع من أجل فض مبكر للاشتباك بين قوات الجبهة الأمامية.

كما اتفقا على الالتزام بالتوافق المهم بين قادة البلدين والحفاظ على الزخم الجيد للحوار والتفاوض وعقد الجولة العاشرة من الاجتماع على مستوى قادة الفيالق في موعد مبكر لدفع عملية خفض التصعيد بشكل مشترك.

واتفق الجانبان كذلك على مواصلة جهودهما الفعالة لضمان ضبط النفس لقوات الجبهة الأمامية، وتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من الحدود الصينية الهندية، والحفاظ على السلام والهدوء بشكل مشترك.

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