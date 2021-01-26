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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 منتخبات دولية تغادر مطار القاهرة الدولي اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:57 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، مغادرة 8 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المنتخبات الـ 8 ( الأرجنتين - اليابان - الجزائر - ألمانيا - البحرين - أرجواي - أيسلندا - روسيا ) سوف يغادرون القاهرة بعضهم على متن رحلات خاصة، والبعض الآخر على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مونديال اليد.

وأوضحت المصادر، إن المطار استقبل قبل قليل، بعثة منتخب أرجواي المكونة من 25 شخصًا، ومنتظر أن تقلع رحلتهم رقمها MS971 متجهة إلى روما، وذلك على متن رحلة مصر للطيران، على أن يغادر باقي بعثات المنتخبات بإجمالي عدد نحو 190 راكبا، على مدار ساعات اليوم.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

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