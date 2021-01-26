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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: نتعامل مع الصين بالصبر.. وندرس الرد على اعتقال نافالني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:56 ص
المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي،
مروة عنبر
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن هناك منافسة حادة بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدة أن الرئيس جو بايدن يرغب في مقاربة العلاقات مع بكين بمنهج الصبر.

وقالت "ساكي" في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، "نحن نبدأ انطلاقا من منهج الصبر في ما يتصل بعلاقتنا مع الصين، مضيفة هذا يعني أننا سنجري مشاورات مع حلفائنا، يعنى أننا سنجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين، وأننا سنسمح لعملية التفاعل بين المؤسسات بأن تشق طريقها للبحث وتقييم الطريقة التي يمكن أن نتبعها للمضي قدمًا بعلاقتنا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

من جانب اخر، أضافت "ساكي" أن بايدن سيبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بينما يدرس الرد على توقيف السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني.

وطالبت إدارة بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة الإفراج الفوري عن نافالني والمحتجين المعتقلين.

وكانت الشرطة الروسية اعتقلت ما يزيد على 3700 شخص، واستخدمت القوة لتفريق حشود في أنحاء البلاد، مع تجاهل عشرات الاف المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة، للمطالبة بالإفراج عن نافالني من السجن الذي يمضي فيه عقوبة الحبس 30 يوما لانتهاكه قواعد للإفراج المشروط عنه، وهو ما ينفيه المعارض.

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