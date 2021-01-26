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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين ونيوزيلندا توقعان بروتوكولا لترقية اتفاقية التجارة الحرة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:53 ص
جريدة الدستور
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وقعت الصين ونيوزيلندا اليوم الثلاثاء على بروتوكول؛ لترقية مستوى اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها منذ 12 عاما.

ووقع وزير التجارة الصيني "وانغ وينتاو" ونظيره النيوزيلندي اليوم على البروتوكول عبر رابط الفيديو.

ووقعت الصين ونيوزيلندا في عام 2008 على اتفاقية للتجارة الحرة هي الولى من نوعها بين الصين ودولة متقدمة. ومن المقرر بموجب الاتفاقية وعلى أساس الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أن تواصل الصين توسيع نطاق انفتاحها في قطاعات تشمل الطيران والتعليم والتمويل ورعاية المسنين ونقل الركاب إلى نيوزيلندا.

يشار إلى أن التبادلات التجارية بين الصين ونيوزيلندا تجاوزت 32 مليار دولار نيوزيلندي (8ر20 مليار دولار) خلال عام 2019.

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