أمريكيا تحقق في سعي ترامب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن فتحها تحقيقا داخليا في مخطط مزعوم للرئيس السابق دونالد ترامب لإقالة المدعي العام بالإنابة في إطار سعيه لقلب نتائج الانتخابات.وقال مكتب المفتش العام المستقل التابع للوزارة، إنه سيحقق في "ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل قد شارك في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن ترمب، فيما كان لا يزال رئيسا في ديسمبر الماضى، تواطأ مع مسؤول كبير في وزارة العدل لإبعاد جيفري روزن، القائم بأعمال المدعي العام، لأن روزن رفض إلغاء نتائج انتخابات نوفمبر في ولاية جورجيا.واعتبر ترمب أن التزوير الواسع النطاق أدى إلى فوز جو بايدن المفاجئ في الولاية، مما ساعده على تحقيق انتصار على المستوى الوطني والوصول إلى البيت الأبيض.وجاء في رواية الصحيفة، التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست، أن ترامب عمل على الخطة مع المسؤول الكبير في وزارة العدل جيفري كلارك، الذي أيد تأكيدات ترامب بأن الانتخابات سرقت، والذي كان سيحل محل روزن.فيما ألغيت الخطة عندما هدد العديد من كبار موظفي وزارة العدل بالاستقالة ونفى كلارك بشكل قاطع أن يكون قد وضع أي خطة لعزل روزن.ولفت المفتش العام إلى أن تحقيقه يركز على الموظفين الحاليين والسابقين في وزارة العدل ولم يتسع ليشمل ترامب الذي انتهت ولايته في 20 يناير.