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مصر

مطالب معلمي «الفني» من «تعليم البرلمان»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:50 ص
لجنة التعليم بمجلس
لجنة التعليم بمجلس النواب
نورهان عبدالرحمن
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وجه صالح نجدي، خبير التعليم الفني، مطالب معلمي التعليم الفني، إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، والتي كان أهمها حل مشكلة معلمى المواد العملية والتى تسبب بها المادة 72 بقانون الكادر، مما أدى إلى منعهم من الترقى كتوجيه فنى أو إدارة مدرسية.

وطالب بضرورة تغير هذه المادة بالقانون، مشيرا إلى أنه قد تم تعديل المادة بهذا المقترح الذى تم تقديمه للجنة التعليم قبل ذلك بالنسبة لمعلمى الابتدائي خريجى دبلوم المعلمين.

وطالب نجدي، في تصريحات خاصة للدستور، اليوم، تعديل لائحة مشروع رأس المال وخاصة توزيع نسب الأرباح بحيث يكون هناك بند لصيانة المدرسة ونسبة أكبر للعاملين بالمدرسة.

كما طالب، بإسناد الصيانة بمدارس التعليم الفنى والعام إلى أبناء مدارس التعليم الفني، لقدرتهم وكفائتهم وللاستفادة من هذه الأموال، مشددا على أنه تم تقديم مقترح لإنشاء وحدة للصيانة.

وشدد الخبير الفني، على ضرورة إيجاد بند لتدريب الطلاب بالمصانع كتدريب تبادلى، لعدم قدرة مدارس التعليم الفنى بأن تكون كل المدارس كتعليم مزدوج.

وطالب، بأن تكون كل التمارين نافعة وأن تكون المناهج مناسبة وتلبي احتياجات كل محافظة لكى تكون مدارسنا منتجة، بالإضافة إعادة هيكلة قطاع التعليم الفنى وإدراج إدارات جديدة تناسب التطوير، وكذلك إدراج إدارات فرعية بالمديريات مثل التدريب والجوده التعليم الفنى، وكذلك إدارات الانتقال لسوق العمل وإدارات التعليم المزدوج واعتماده من التنظيم والادراة.

وشدد على ‏سرعة إخراج مشروع قانون أكاديمية لاعتماد برامج التعليم الفنى، مع العلم أن هناك جهات مانحة تساعد فى إنشائها وتوفير ميزانية لتوسع فى مدارس الجدارات المهنية تصرف على خامات التدريب‏، وذلك تطبيقا لمواد الدستور الذى ذكر التعليم الفنى لأول مرة ودعم تطوير التعليم الفنى فى المادة 20 والمادة 21.

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