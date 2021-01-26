تنزانيا وفيتنام تؤكدان التزامهما بالعمل لتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية

أكدت تنزانيا وفيتنام التزامهما بالعمل من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الثنائية الراسخة التى يرجع تاريخها إلى ما قبل 50 عاما.وقال السفير ستيفن إمباندى القائم بأعمال السكرتير الدائم بوزارة الشؤون الخارجية التنزانية إنه بحث خلال اجتماعه مؤخرا مع السفير الفيتنامى نجوين نام تاين سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالإضافة إلى جذب مستثمرين من فيتنام للاستثمار فى تنزانيا.وأعرب السفير إمباندى عن تقديره للدور الذى يقوم به المستثمرون الفيتناميين الذين يلتزمون بالقوانين التنزانية ويدفعون الضرائب المطلوبة منهم ويساهمون فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى تنزانيا، موضحا أنه يشعر بتفاؤل بأن البلدين سيواصلان العمل لدعم تعاونهما من أجل تحقيق المصالح المتبادلة.وذكر المسؤول التنزاني أن بلاده ستستفيد من مهارات الفيتناميين فى مجالات الزراعة والصيد، وستقوم بتطبيق الوسائل التكنولوجية التى يستخدمونها.كان السفير الفيتنامي لدى تنزانيا قد وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات مستقرة، وأكد أن بلاده ستواصل العمل من أجل دعم تنزانيا.