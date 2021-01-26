«زراعة سابا باشا» تبدأ دورات تدريبية «أونلاين» في نصف العام

تبدأ كلية الزراعة بـ"سابا باشا" في الإسكندرية، اعتبارًا من الأحد المقبل، سلسلة من الدورات والندوات أونلاين فى تخصصات الكلية لخدمة طلاب الجامعة والمجتمع السكندرى، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.وصرح الدكتور أحمد عبد الفتاح، عميد الكلية، أن هذه الدورات تعقد خلال أجازة نصف العام من خلال أساتذة متخصصين، وتتضمن الدورات مجالات عديدة منها طرق ووسائل إنتاج غذاء صحي آمن، وزراعة عيش الغراب، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج، وتربية وتغذية الأغنام، ومراقبة جودة وسلامة منتجات الألبان، والزراعة بدون تربة.وأشارت الدكتورة إيمان عياد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الدورات تهدف إلى إكساب الشباب مهارات ريادة الأعمال لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصهم في القيام بمشاريعهم الخاصة.