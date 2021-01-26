خطة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة بالسد العالي وخزان أسوان

عقد المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، اجتماعه الدوري بحضور خبراء السدود بالمراكز البحثية والجامعات، طبقا للقرار الوزاري الصادر في 2016، لإبداء الرأي في المسائل الفنية والحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.واستعرض الاجتماع، عدة موضوعات متعلقة بالسد العالي، بالإضافة إلى استعراض خطة الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالي وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل، إلى جانب استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان وكذلك موقف إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.كما تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لموضوعات وقرارات المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان، وما تم انجازه في الموضوعات، كما تم أيضا استعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها ومنها عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على الميول والمساطيح الخلفية لجسم السد العالي، وخطة إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي.