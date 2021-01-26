رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربيني: «قصر النيل» يعتمد على التشويق والإثارة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:48 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
ا ش ا
طباعة
تراهن الفنانة دينا الشربيني، على دورها في مسلسل "قصر النيل" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق والإثارة وتثير تخمينات حولها وتلك النوعية من الأعمال الدرامية لها رواج جماهيري.

وعبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد مرعى وفريق عمل المسلسل، لافتة إلى أن سيناريو مسلسل "قصر النيل" الذي تدور أحداثه في حقبة الستينيات تم صياغته بطريقة محكمة، معربة عن أملها في أن يحظى العمل الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل على رضا واستحسان الجمهور.

وقالت دينا إنها بدأت منذ أيام تصوير مشاهدها في المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، محمود البزاوى، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبد العزيز،عمر السعيد، ومريم الخشت.

وتدور أحداث مسلسل "قصر النيل" حول أسرة تبحث عن الحصول على ميراثها في إطار مشوق، وتجسد دينا خلال الأحداث زوجة لشخص يتوفى في بداية الأحداث، فتدفعها الظروف للزواج من صبرى فواز شقيق زوجها، المتزوج من ريهام عبد الغفور.

كانت دينا الشربيني انتهت مؤخرا من تصوير 3 أعمال سينمائية هي فيلم "القصر المسكون" بطولة أحمد داود وشريف منير، وإخراج وائل عبدالله، والذي يعتبر أول فيلم ثلاثى الأبعاد تشهده السينما المصرية، وفيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، وفيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي وإخراج أحمد خالد موسى، والذى تدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

قبل صورة برشلونة.. 10 أشياء حرمها ياسر برهامي

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى