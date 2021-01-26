6408 إصابات جديدة بكورونا و903 وفيات في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 آلاف و408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و148 ألفا و77 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد إنه تم تسجيل 903 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 52 ألفا و990 حالة.وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و844 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 251 ألفا و100 حالة نشطة في البلاد.