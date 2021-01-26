تامر هجرس: «حرب أهلية» عمل إثارة.. وسعيد بالتعاون مع يسرا مجددا

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عبر الفنان تامر هجرس عن سعادته بنجاح أعماله التي التقي فيها النجمة يسرا من قبل، منها مسلسل "لحظات حرجة" وفيلم "تيجي نرقص "عام 2006، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستمر هذا النجاح من خلال مسلسل "حرب أهلية" المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.وقال هجرس، أثناء لقاءه في برنامج "انسايدر بالعربي" المذاع عبر قناة "دبي"؛ أن المسلسل مختلف تماما، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق.وتابع هجرس في تصريحاته للبرنامج، أنه لا يعلم سبب اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المسلسل، مشيرا إلى أن هناك جلسة جمعت بينه وبين المنتج جمال العدل والفنانة يسرا ولكنها كانت ودية في حفل خاص، إلى أن جاءت مكالمة من المنتج بعد هذه المقابلة الودية تخبره بأنه ضمن فريق العمل.