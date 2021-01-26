رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر هجرس: «حرب أهلية» عمل إثارة.. وسعيد بالتعاون مع يسرا مجددا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:54 ص
الفنان تامر هجرس
الفنان تامر هجرس
حسين الجندي
طباعة
عبر الفنان تامر هجرس عن سعادته بنجاح أعماله التي التقي فيها النجمة يسرا من قبل، منها مسلسل "لحظات حرجة" وفيلم "تيجي نرقص "عام 2006، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستمر هذا النجاح من خلال مسلسل "حرب أهلية" المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقال هجرس، أثناء لقاءه في برنامج "انسايدر بالعربي" المذاع عبر قناة "دبي"؛ أن المسلسل مختلف تماما، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق.

وتابع هجرس في تصريحاته للبرنامج، أنه لا يعلم سبب اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المسلسل، مشيرا إلى أن هناك جلسة جمعت بينه وبين المنتج جمال العدل والفنانة يسرا ولكنها كانت ودية في حفل خاص، إلى أن جاءت مكالمة من المنتج بعد هذه المقابلة الودية تخبره بأنه ضمن فريق العمل.
شاهد من هنا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«إغماء مفاجئ وبلع لسان».. القصة الكاملة لوفاة لاعب نادي السكة الحديد

أول الحاصلين على لقاح «كورونا» من الأطقم الطبية: «فعّال»

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى