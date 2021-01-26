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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. «عبدالعاطي» و«القصير» يتفقدان مخرات سيول المنيا وتحديث الرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:41 ص
مخرات سيول
مخرات سيول
وائل القمحاوى
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يتفقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا.

ويقوم وزيرا الرى والزراعة، بوضع حجر الأساس لمشروع الرى الحديث فى الظهير الصحراوى الغربى، وتفقد مصنع سكر ملوي في جنوب المحافظة، ومزرعة ومصنع سكر شركة القنال بمركز ملوي، بالإضافة إلى مزرعة الري الحديث، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من الترع الذي يتم تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة،و عددا من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

كما تم وضع خطة وتكثيف الإستعداد لموسم السيول، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع  الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات.

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