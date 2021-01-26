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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

133 وفاة و2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:41 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى مليونًا و197 ألفًا و107 حالات.

وقال ستيبانوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، تشمل 95 طفلًا و175 من العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 133 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و57 وفاة، مشيرًا إلى أن 12 ألفًا و538 حالة تماثلت للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى 965 ألفًا و835 شخصًا.

ولفت إلى أن 891 شخصًا انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوروجيه ثم أوديسا.

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