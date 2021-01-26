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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك رابع دولة تسجل أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:39 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المكسيك 150 ألف حالة، لتصبح بذلك رابع دولة في العالم تتخطى هذا الحاجز القاتم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس منذ بدء الوباء قد ارتفع إلى 150 ألفا و273 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في البلاد في فترة 24 ساعة يوم الخميس الماضي، والذي بلغ 1803 حالات.

يشار إلى أن الكثير من المستشفيات في المكسيك ممتلئة بمصابي كورونا.

وأعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أول أمس الأحد أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه يعالج من أعراض خفيفة لمرض كوفيد-19، وكان الرئيس قد خالط العديد من الأشخاص دون ارتداء كمامة في الأيام السابقة، بما في ذلك كبير خبراء الوباء في الحكومة هوجو لوبيز جاتيل.

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