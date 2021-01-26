رئيس الوزراء الإيطالي يتقدم باستقالته اليوم

يتقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الساعي إلى أغلبية جديدة منذ انسحاب حزب عضو في الائتلاف الحكومي، باستقالته اليوم الثلاثاء.ودعا كونتي إلى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بهدف إبلاغ الوزراء نيته التوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية للاستقالة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ عام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.