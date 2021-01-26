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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هل يفتح الدستور الأمريكي الباب لمحاكمة ترامب؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:38 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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قالت وسائل أمريكية، اليوم الثلاثاء، إصوات الأسئلة في الولايات المتحدة الامريكية تتعالى حول ما يحكم به الدستور الأمريكي عن سعي الديمقراطيون للحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ من أجل إدانة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترمب في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد إثر واقعة اقتحام الكابيتول أوائل ينايرعلى يد أنصاره، خصوصًا أنها المرة الثانية التي تطرح فيها مساءلة ترمب، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وفي التفاصيل، مع تسلم مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الإثنين، القرار الاتهامي الخاص بعزل ترمب رسميًا، يحاول الديمقراطيون الحصول على ثلثي أصوات المجلس لتحقيق غرضهم، ما يعني أنهم بحاجة 17 صوتا من جانب الجمهوريين للوصول إلى 67 صوتا، وهي الأصوات اللازمة للإدانة.

أما الدستور الأميركي، فيمنح مجالًا واسعًا لمجلس النواب كي يتعامل مع العملية، حيث لا توجد أي قيود على عدد المرات التي يمكن فيها عزل شخص ما، فيما تجدر الإشارة إلى أن ترمب هو أول شخص على الإطلاق يتم عزله أكثر من مرة.

وجاء تحرك مجلس الشيوخ بعدما صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترمب، بتهمة التحريض على التمرد، ما يجعل ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ونظرًا لأن بايدن قد تولى منصبه بالفعل، فإن الآثار العملية لعزل مجلس النواب الثاني في الغالب هي آثار رمزية، إذ إن مجلس الشيوخ لو نجح في إدانة ترمب هذه المرة، فإنه فلن يتمكن من إقالته من منصب لا يشغله الرئيس أصلًا بعد تولي بايدن الإدارة قبل أيام.

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