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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان بسبب قلق إزاء التحفيز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:37 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم التحفيز الأمريكي، بينما ساد الحذر بين المستثمرين أيضا قبل مراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات في وقت لاحق من الأسبوع.

وتمسكت سندات الخزانة الأمريكية بمكاسبها، وانخفضت أسواق الأسهم في آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى الأصول الأكثر أمانا مؤشر الدولار للارتفاع.

وصعدت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 90.462، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وقرب متوسط النطاق الذي استقرت عنده معظم الشهر.

ويجري تداول اليورو، الذي انخفض أمس الاثنين مع تراجع ثقة الشركات الألمانية، أيضا في نطاق بين مستوى دعم عند نحو 1.2050 دولار ومقاومة عند 1.2215 دولار. ونزلت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.2128 دولار.

واستقر الين عند 103.71 للدولار، وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أدنى مستوى في أسبوع وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.7174 دولار أمريكي وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7685 دولار أمريكي.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3645 دولار.

وتلقى اليوان الصيني الدعم من شح السيولة. وارتفعت العقود الآجلة لليوان لأجل عام في التعاملات المحلية لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، بينما صعد سعر اليوان في التعاملات الفورية المحلية 0.1 بالمئة إلى 6.4733.

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