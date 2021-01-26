السودان: وجود قواتنا على الحدود أمر طبيعي

أكد مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، أن انتشار القوات المسلحة داخل الحدود الرسمية للبلاد أمر طبيعي.وشدد المجلس نقلا عن عضو المجلس محمد حسن التعايشي، اليوم الثلاثاء، على استراتيجية العلاقات السودانية الإثيوبية والتي ترتكز على أمن المنطقة والأمن الإقليمي.وأضاف التعايشى أن السودان يرغب في عدم الدخول في أي إجراءات تؤثر على مسار العلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أن الخيار السلمي هو الأمثل للسودان للحفاظ على علاقاته مع إثيوبيا واستقرار المنطقة.وكان وزير الدفاع السوداني اعتبر أنه لا بد من الربط بين ما يدور في مفاوضات حول سد النهضة وما يدور من نزاعات في منطقة الفشقة، لافتا إلى أن العامل المشترك في القضيتين هو المماطلة الإثيوبية.وحول إمكانية وجود تفاوض مع إثيوبيا لحل النزاع الحدودي، قال وزير الدفاع السودانى أمس، إن التفاوض أمر وارد في حال وجود نزاعات، أما بالنسبة للوضع مع إثيوبيا فنحن لا نعترف أصلا بوجود نزاع حتى نقبل التفاوض حوله، وفقا لقناة العربية الحدث.يأتى هذا بالتزامن مع زيارة وفد عسكري رفيع من الجيش السوداني، بقيادة رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا بعد تبادل للقصف بين جيشي البلدين.وسيقف الوفد، بحسب مصادر عسكرية، على اخر التطورات الميدانية في مناطق أبو طيور وود عاروض والقريشة، فضلا عن الاطلاع على ما وصلت إليه عمليات تشييد الطرق والمعابر الحدودية بين المناطق هناك.