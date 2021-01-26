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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حوادث
«الداخلية» ترد الجنسية لـ 12 مواطنًا
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:28 ص
وزاره الداخليه
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نشرت الجريدة الرسمية للدولة، صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية رقم 2141 لسنة 2020، الخاص برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا.
الكلمات المفتاحية
مواطن
رد
الداخلية
الجنسية
الجريدة الرسمية
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