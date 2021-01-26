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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 147 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:22 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز، أنه تم تسجيل 147 ألفًا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25 مليونًا و293 ألفا و201 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 1758 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 420 ألفا و972 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم توزيع 41 مليونا و418 ألفا و325 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 22 مليونا و734 ألفا و243 جرعة على الأقل للمواطنين.

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