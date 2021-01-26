1192 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة في بلجيكا
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:14 ص
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سجلت بلجيكا 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى الإصابات 694 ألفا و858 حالة.
وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء - بأنه تم نقل 1958 حالة إلى المستشفى، بينما تم نقل 324 مريضا إلى العناية المركزة، موضحا أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 20 ألفا و814 حالة.
وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء - بأنه تم نقل 1958 حالة إلى المستشفى، بينما تم نقل 324 مريضا إلى العناية المركزة، موضحا أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 20 ألفا و814 حالة.