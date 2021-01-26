1192 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى الإصابات 694 ألفا و858 حالة.وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء - بأنه تم نقل 1958 حالة إلى المستشفى، بينما تم نقل 324 مريضا إلى العناية المركزة، موضحا أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 20 ألفا و814 حالة.