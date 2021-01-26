اليوم.. محاكمة 5 متهمين في «خلية أكتوبر»

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين؛ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش أكتوبر الإرهابية».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، والتحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا.