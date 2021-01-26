فض فرح شعبي بالفيوم وتحرير محضر للقائمين عليه

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة محمد فتحي أمام نائب رئيس المركز، ورجب سلطان سكرتير عام المجلس، ويوسف جنيدي مدير العلاقات العامة، من فض فرح شعبى بطريق كفر محفوظ.يأتي هذا في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمراجعة مدى التزام المواطنين والمحال التجارية بقرار محافظ الفيوم بمنع التجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.جرى فض الحفل ومصادرة المعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.