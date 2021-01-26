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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إشادة عالمية بمشروع القطار السريع: وسائل نقل نظيفة بأسعار معقولة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:43 ص
القطار السريع
القطار السريع
أمينة ذكى
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أِشاد الموقع العالمي "لونلي بلانيت" المتخصص في شئون السفر والرحلات، بمشروع القطار السريع «الأقصر - الغردقة»، وهو قطار فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال الموقع إن مصر تستعد لبناء أول خط قطار فائق السرعة في البلاد سيربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ويمتد المسار بأكمله لمسافة 1000 كيلومتر، وسيربط الجزء الأول الذي يبلغ طوله 460 كيلومترًا العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في مصر والعين السخنة، وهما مدينتان صغيرتان ولكنهما من المدن التي شهدت تنمية وتطور سريع الفترات الماضية.

وتابع الموقع قائلا أن خط القطار سيمر عبر 15 محطة، بما في ذلك "العاصمة الإدارية الجديدة" حيث قال الموقع أن العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع إنشاء ضخم بدأ في عام 2015 لنقل المباني الحكومية على بعد 45 كيلومترًا خارج القاهرة.

من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء خط القطار في غضون عامين، وسوف يتم تصميمه وتركيبه وصيانته بواسطة شركة سيمنز الشركة الصناعية الألمانية للتصنيع.

وقال جو كايسر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي: "نتشرف ونفخر بتوسيع شراكتنا الموثوقة مع مصر" و"من خلال بناء نظام سكك حديدية عالي الكفاءة للبلاد، سندعم الشعب المصري بوسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة".

وأشار الموقع إلى انه على الرغم من أن مشروع سيمنز سيجلب أول قطار فائق السرعة في مصر، إلا أن البلاد تمتلك بالفعل شبكة قطارات منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وكانت أول دولة لديها نظام قطار في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمتلك شبكة مصر الحالية أكثر من 5000 كيلومتر من المسارات التي تربط ما يقرب من كل مدينة وبلدة رئيسية، وتستقبل مصر الآن شحنة شهرية من عربات القطارات الروسية الصنع الجديدة لتحديث قطاراتها.

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