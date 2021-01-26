رسميًا تعيين جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبيته على تعيين جانيت يلين، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنصب وزيرة الخزانة، لتصبح يلين، أول امرأة تتولى المنصب الرفيع في الإدارة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.يذكر أن إيلين أول امرأة تتولى مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض.كما أصبحت يلين، 74 عاما، أول امرأة تتولى رئاسة مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي (2012- 2014)، وأدت مهامها لتصبح "أقوى امرأة في العالم".