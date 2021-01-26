منع المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا من دخول الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة اعتبارًا من السبت المقبل.كما وقع «باين» انتهاء، اليوم الثلاثاء، حظر دخول جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي، على أن يسري الإلغاء اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوى (من فيروس كورونا)، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولي».يأتي ذلك بينما تسري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تلزم جميع المسافرين الدوليين جوًا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، أو إثبات التعافي من «كوفيد-19» من أجل دخول الولايات المتحدة.