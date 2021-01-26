«المونيتور» يشيد بمشروع مسار العائلة المقدسة: يجلب السياح ويعزز الاقتصاد

أشاد موقع المونيتور الأمريكي، بمشروع "مسار العائلة المقدسة"، لافتا إلى أنه يمكن للزوار البدء في متابعة يسوع على طول مسار العائلة المقدسة في مصر.يأتي هذا في أعقاب إكمال العمل في المحطات الأولى لمسار العائلة المقدسة، وهو طريق يربط بين المواقع التي يُعتقد أن العائلة المقدسة زارتها قبل ألفي عام أثناء فرارها.وكانت وزارة السياحة والآثار قد افتتحت المحطة الأولى في مسار العائلة المقدسة الذي طال انتظاره، وكان المشروع قيد التطوير منذ عام 2013 وهو الآن جاهز لزيارات السياح الدوليين.وأشار الموقع الأمريكي إلى افتتاح أول نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر وهي مدينة سمنود التي تقع في محافظة الغربية، حيث يُعتقد، وفقًا للسيدة العذراء مريم، أنها أعدت الخبز وأن يسوع قد أعد الخبز المبارك لامرأة محلية هناك، وتضمنت أعمال التطوير في سمنود ترميم وتعزيز كنيسة القديس أبا نوب، فضلا عن ترميم واصلاح المناظر الطبيعية المحيطة، والساحة المجاورة والمنطقة التجارية، كما توفر عدد كبير من اللافتات معلومات حول تاريخ المكان وموقعه على طول الطريق.وقال عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع المسار والمدير العام للعلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية التابعة للحكومة للمونيتور: "سيتم فتح بقية المحطات على المسار خلال هذا الشهر"، وأضاف الجندي لـ "المونيتور"، أن "الهدف الرئيسي لهذه المرحلة كان تطوير البنية التحتية والمرافق لجميع المواقع لتكون متاحة للسياح الدوليين".يمر مسار العائلة المقدسة عبر 11 محافظة مصرية، وفقًا لتقاليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدءًا من شمال سيناء واتجهوا جنوبًا إلى أسيوط، ويقال أن العديد من الأماكن التي يقال أن العائلة المقدسة أقامت فيها، أصبحت كنائس وأديرة، ويقول جندي: إن المسار البالغ طوله 3500 كيلومتر (2175 ميلًا) هو أطول طريق حج في العالم في بلد واحد.ويعد دير المحرق في أسيوط من أهم المحطات على طول المسار، وهو أحد أقدم الأديرة العاملة في العالم، حيث تم بناء المحرق في المكان الذي يُعتقد أن العائلة المقدسة استقرت فيه لأكثر من ستة أشهر قبطية، وهي أطول فترة إقامة لهم خلال رحلتهم في مصر، كما تقع المحطات الهامة الأخرى في القاهرة، حيث المحطات الأكثر تطورًا، وأديرة وادي النطرون في البحيرة.وتابع الموقع: يجري تطوير مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع وزارة الثقافة التي تتعامل مع المواد التعليمية للطريق، ووزارة التنمية المحلية المكلفة بتسهيل التنسيق بين المحافظات المشمولة في المسار، وقال الجندي: إنه من المتوقع أن يتم دفع 25٪ من تكلفة المشروع بأموال عامة، بينما يجب أن تأتي 75٪ المتبقية من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والتي سيتم تقديمها الشهر المقبل مع خطة الاستثمار التي أعدتها هيئة تنمية التجارة، وبالنسبة لمصر، يعد [مسار العائلة المقدسة] فرصة جيدة جدًا لتنويع منتجاتها السياحية.قال نادر جرجس، العضو السابق في لجنة تطوير المسار ونائب رئيس وكالة السياحة المقدسة الدولية للمونيتور: إن السياحة الثقافية والدينية في مصر لديها الكثير من الإمكانات.وأضاف جندي: إلى جانب تطوير كل محطة من محطات الممر الـ 25، تشمل أعمال التطوير أيضًا تصميم شعار وتركيب لافتات مرورية تقود الزوار إلى المواقع بالإضافة إلى بوابات الدخول والخروج التي تم بناؤها باستخدام المواد المحلية، وأضاف: لقد كان هناك حملة دعائية استهدفت سلطات الفاتيكان ومنظمي الرحلات السياحية الدولية ورؤساء الكنائس في الخارج.وأوضح الجندي ": الآن بعد أن علم المجتمع الدولي أن مصر تعمل جاهدة لإطلاق هذا المشروع، قررنا فتح 25 نقطة توقف"، وقال إن الوزارة اعتقدت في البداية أنه سيكون من الضروري دمجها مع رحلات اخرى مثل الرحلات النيلية أو السياحة الريفية في دلتا النيل.وقال المونيتور: أن الهدف الرئيسي من مسار العائلة المقدسة هو تعزيز السياحة الروحية في مصر، وخاصة بين الحجاج المسيحيين، لكن المشروع يهدف أيضًا إلى دعم المجتمعات المحلية على طول المسار من خلال خلق فرص اقتصادية، كما نظمت وزارة السياحة والآثار دورات تدريبية للمجتمعات المحلية حول كيفية استيعاب الزوار.وقال محمد حجازي، السفير السابق والمستشار الحالي لوزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، لـ "المونيتور" إن وزارة التنمية المحلية "ساهمت في المسار بمساعدة وزارة السياحة في إعادة تأهيل المواقع الـ 25 المعترف بها"، وتابع: "وضعنا خطة ساعدنا من خلالها المحافظات الثماني المعنية ماليًا عن طريق توجيه الأموال من وزارة السياحة وإشراك فرق فنية يشرف عليها المحافظون الذين أولوا كل اهتمامهم" للمشروع.وقال جيندي إن التركيز سيكون في المستقبل على الصيانة ومواصلة تطوير الخدمات والبنية التحتية على طول المسار، حيث تدرس الوزارة إنشاء كيان إداري وطني مسؤول عن تقديم الخدمات والمرافق وصيانة البنية التحتية ومراقبة الاستخدام.قال الجندي: "نحن ننتظر انتهاء وباء كورونا، ولكن في غضون ذلك، ما نقوم به هو تطوير البنية التحتية حتى تكون جاهزة. واختتم حديثه قائلًا: "ستكون المنافسة قوية للغاية، وعلينا أن نكون مستعدين".