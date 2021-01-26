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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنشئ مبنى يضم ٤ الآف غرفة لعزل مصابى كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:16 ص
بناء مبنى
بناء مبنى
هدير سند
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ذكرت شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية، بناء الصين لمنشأة صحية شمالي البلاد، تضم أكثر من 4 آلاف غرفة، مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومخالطيهم.

وتقع المنشأة في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة هوبي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين شخص.

وتمّ بناء المنشأة في زمن قياسي، إذ كانت المنطقة عبارة عن أرض مستوية، قبل بدء عمليات البناء فيها يوم 10 يناير الجاري  وتم جاهزية أكثر من 600 غرفة، ومن المقرر إضافة 3600 غرفة أخرى في وقت لاحق.

وتبلغ مساحة كل غرفة لشخص واحد فقط، 18 مترا مربعا، وتأتي مع أسرّة ومكتب ومكيف هواء وتلفزيون وخدمة "الواي فاي" اللاسلكية.

وتمكنت الصين إلى الحدّ من الانتشار المحلي للفيروس التاجي، لكنها تكافح تفشي كوفيد-19 هذا الشتاء في شمالها البارد، حيث أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بـفيروس كورونا في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير، انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونغجيانغ 53 حالة إصابة جديدة، لكن جيلين وهوبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فسجل جيلين سبعا وهوبي خمسا فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير، حسبما ذكرت "رويترز".

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