إضافة مترجم للغة الإشارة لأحاديث الرئيس الأمريكى اليومية

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إضافة مترجم للغة الإشارة إلى إحاطاتها الصحفية اليومية.وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي عن هذه الخطوة خلال الإحاطة، ويمكن رؤية المترجم على بث البيت الأبيض على «يوتيوب» للحدث.وقالت «ساكي»، إن الرئيس جو بايدن ملتزم ببناء ولايات متحدة أكثر شمولًا وعدلًا، ويسهل الوصول إليها لكل أمريكي، وبينهم الأمريكيون ذوو الإعاقة وعائلاتهم.وتمثل الخطوة تحولًا مقارنة مع إدارة سلفه دونالد ترامب، التي لم تقدم سوى إحاطات صحفية متفرقة، ولم تتضمن مترجمًا للغة الإشارة حتى وقت متأخر من ولاية ترامب.وفي أغسطس الماضي، انضمت الرابطة الوطنية للصم إلى خمسة أفراد من الصم في مقاضاة ترامب والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، واتهموهما بأن عدم توفير مترجم إشارة قوض قدرة الأمريكيين الصم وضعاف السمع على الوصول إلى معلومات أساسية حول جائحة فيروس كورونا.وفي الشهر التالي، أمر قاضٍ فيدرالي البيت الأبيض بتضمين ترجمة لغة الإشارة الأمريكية في جميع الإحاطات التليفزيونية حول الفيروس، وورد في الحكم أن المترجم يمكن أن يكون في الإطار فعليًا بالقرب من السماعة أو خارج الموقع.