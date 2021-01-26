نائب تركى معارض يعلن إنشاء حزب جديد

كشف النائب عن حزب الشعوب الجمهوري التركي المعارض، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، محرم إنجه، إنه سيعلن عن شعار ونظام وبرنامج حزبه قريبًا، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.وتابع إنجه: "لقد قمنا بتحضير نظام حزبنا، وأنهينا 90% من برنامجه، وتناقشنا في بعض الأمور مع أعضاء الحركة، لقد قمنا بزيارة 49 ولاية من ولاياتنا، والآن نحن في طريقنا إلى الولاية 50، وبعد إتمامنا لزيارة جميع الولايات، سنقوم بالتصريحات الكاملة".وأردف إنجه: لقد أنعدم الأمل عند الشعب في الحكومة والمعارضة معًا وأضاف: "الشعب يئس من الحكومة والمعارضة، ولكن المعارضة والحكومة راضيتان عن بعضهما، المعارضة تتهمنا بالتقرب من القصر، والحكومة تقول: سننشئ معارضة وطنية ومحلية، كلتاهما تحاول أن تقف بوجه كل بنية جديدة ستكون أملا للشعب".واختتم إنجه: "الحكومة راضية عن حكمها، والمعارضة راضية عن معارضتها، لكننا سننقذ شعبنا من هؤلاء