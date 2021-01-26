نائب تركى: إغلاق ١٠٠ ألف محل تجارى بتركيا بسبب الديون بعد تفشى كورونا

قال ولي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن الإحصائيات التي رصدها اتحاد الحرفيين كشفت عن أنه في عام 2020 تم إغلاق 99 ألفا و588 تاجرًا لمحالهم، أي بمعدل 273 دكانًا على الأقل أغلقت أبوابها في اليوم الواحد، بسبب تفشي فيروس كورنا وعدم قدرة أصحاب تلك المحال على تسديد ديونهم.ورد أغبابا على تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان الذي كان قد نفى إغلاق المحال التجارية بسبب وباء كورونا قائلًا "بعض الأصدقاء قالوا الدكاكين تُغلق. الأرقام واضحة، لا يوجد مثل هذا الأمر".وتابع ولي أغبابا، لم نتفاجأ من أن أردوغان، الذي علم بمحاولة الانقلاب وأمور الإقتصاد من صهره، عَلِم أيضًا بحالة التجار المؤسفة من بعض أصدقائه. لم نكن نتوقع فهم حال الحرفيين من جانب شخص يعيش في رفاهية وبذخ".وأضاف: "لكن يجب التعبير عن الحقائق بشكل متكرر من أجل تنوير الرأي العام، حيث دفع الوباء التجار إلى حالة السكتة القلبية، فاضطر العديد من التجار إلى إغلاق أبواب محلاتهم لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم".