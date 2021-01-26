حصيلة وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 150 ألفًا

أعلنت وزارة الصحّة المكسيكية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في البلاد تجاوزت 150 ألفًا بعدما حصد فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة أرواح 659 شخصًا.وقالت الوزارة إنّ المكسيك سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8،521 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في هذا البلد إلى 1،771،740 شخصًا.وتبلغ نسبة إشغال الأسرّة في مستشفيات المكسيك حاليًا 60%.والمكسيك، الدولة الرابعة في العالم على صعيد الوفيات الناجمة عن الجائحة، سجّلت يوم الخميس الماضي حصيلتين يوميتين قياسيتين على صعيد الإصابات والوفيات بلغتا 1،803 وفاة و22،339 إصابة.وأعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عامًا أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.وجاء إعلان عائلة سليم غداة تغريدة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كشف فيها عن إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.