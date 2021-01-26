رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 150 ألفًا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:46 ص
كورونا بالمكسيك
كورونا بالمكسيك
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحّة المكسيكية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في البلاد تجاوزت 150 ألفًا بعدما حصد فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة أرواح 659 شخصًا.

وقالت الوزارة إنّ المكسيك سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8،521 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في هذا البلد إلى 1،771،740 شخصًا.

وتبلغ نسبة إشغال الأسرّة في مستشفيات المكسيك حاليًا 60%.

والمكسيك، الدولة الرابعة في العالم على صعيد الوفيات الناجمة عن الجائحة، سجّلت يوم الخميس الماضي حصيلتين يوميتين قياسيتين على صعيد الإصابات والوفيات بلغتا 1،803 وفاة و22،339 إصابة.

وأعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عامًا أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وجاء إعلان عائلة سليم غداة تغريدة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كشف فيها عن إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.

موضوعات متعلقة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى