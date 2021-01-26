حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 26 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:العقربمهنيًا: ترتاح لمجرى الأمور في الحياة المهنية،وربما تستشير أحد المقربين بشأن قرار مهم يجب أن تتخذه.عاطفيًا: كُن حذرًا جدًّا في كل ما تقول وتفعل، يمكن أن تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا أمام الشريك وغير قادر على التبرير.صحيًا: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشيًا لمشكلات قد تسبب لك أمراضًا.