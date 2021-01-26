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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1% فى عام 2020 وسط الجائحة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:23 ص
اقتصاد كوريا الجنوبية
اقتصاد كوريا الجنوبية
وكالات
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حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي أسوأ أداء منذ أكثر من عقدين في العام الماضي تحت وطأة تفشي جائحة كورونا، لكن يبدو أنه عاد إلى مسار النمو على خلفية انتعاش معتدل في الصادرات، وفقا لما أفاد به البنك المركزي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لبيانات أولية من البنك المركزي.

ويمثل هذا الرقم أسوأ نمو على أساس سنوي منذ عام 1998 عندما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 5.1% في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية.

ومع ذلك، فهو أفضل قليلا من توقعات بنك كوريا بانكماش بنسبة 1.1 % للعام الماضي.

وبدافع من بوادر انتعاش متواضع في الصادرات، عدل بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2020 إلى تراجع بنسبة 1.1 % في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش بنسبة 1.3 %.

ويتوقع بنك كوريا أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3% في هذا العام، وهو أعلى من توقعاته السابقة بتوسع بنسبة 2.8 %.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 1.1 %، مسجلا توسعا للربع الثاني على التوالي.

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