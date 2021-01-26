حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 26 يناير 2021
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:22 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك للاستفادة والحصول على المزيد من الفرص.
عاطفيًا: يحتلّ الغرام مركزًا مهمًّا في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.
صحيًا: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات.
مهنيًا: تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك للاستفادة والحصول على المزيد من الفرص.
عاطفيًا: يحتلّ الغرام مركزًا مهمًّا في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.
صحيًا: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات.