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محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 26 يناير 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:22 ص
برج الميزان
برج الميزان
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك للاستفادة والحصول على المزيد من الفرص.

عاطفيًا: يحتلّ الغرام مركزًا مهمًّا في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.

صحيًا: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات.

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