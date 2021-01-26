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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يمدد قيود السفر على القادمين من أوروبا والبرازيل ويضيف جنوب أفريقيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:53 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم السبت.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يعاود أمر ترامب كذلك فرض حظر دخول، من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، على جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبرالحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي على أن يسري الإلغاء اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوى (من فيروس كورونا) فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولي".

يأتي ذلك بينما تسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو إثبات التعافي من كوفيد-19 من أجل دخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمراكز الأمريكية حثا مجددا المواطنين الأمريكيين أمس الاثنين على "معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة".

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